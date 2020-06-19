2020-06-19T22:57:01+03:00
Общество

В России появился сервис "Поступление в вуз онлайн"

Абитуриенты могут дистанционно подать документы в 54 учебных заведения
Ася КУЗНЕЦОВА
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Стартовал сервис "Поступление в вуз онлайн"Стартовал сервис "Поступление в вуз онлайн"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В России запустили сервис "Поступление в вуз онлайн". С его помощью абитуриенты могут дистанционно подать документы в 54 университета страны на портале "Госуслуги", сообщили пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.

Сообщается также, что первыми подать документы в вуз через сервис "Поступление в вуз онлайн" смогут абитуриенты из Дальнего федерального округа. Сначала они в 9:00 по местному времени, а затем и все остальные жители России по очерёдности часовых поясов, смогут воспользоваться онлайн-поступлением, не дожидаясь результатов ЕГЭ.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев рассказал на радио "КП", что очная приёмная кампания в остальные вузы в 2020 году начнётся в июне после получения аттестатов выпускниками.

Напомним, из-за пандемии коронавируса ЕГЭ в этом году перенесли на более поздние сроки, ОГЭ для учащихся 9 классов отменили, а обязательные экзамены в выпускных классах будут сдавать только школьники, которые планируют поступить в вузы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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