19 Июнь 2020 2020-06-19T23:19:27+03:00

Когда боль в груди говорит о раке, объяснила врач Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалист напомнила, что нужно внимательно относиться к своему здоровью

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Акушер-гинеколог Екатерина Жуманова рассказала, в каких случаях когда боль в груди может говорить о раке.

По словам врача, следует всегда относиться с вниманием к своему здоровью и телу, если появляются какие-либо неприятные или болезненные ощущения. Они могут служить "первым звоночком" к тому, что пока обратиться к специалистам.

Также гинеколог добавила, что боль в области молочных желез может возникать по разным причинам. Одной из них является неправильно подобранное нижнее белье. Об этом Жуманова рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

Грудь может болеть и из-за мастопатии - доброкачественных образований в молочной железе, в ряде случаев связанных с гормональными изменениями, происходящих в организме. Кроме этого, боли и рези могут сигнализировать о кисте.

При болях с сопровождением повышения температуры тела в отдельных участках груди, отеками, покраснениями, важно вовремя обратиться к врачу. Подобные симптомы могут говорить о наличии у женщины тромбофлебита подкожных вен молочной железы.

При онкологических заболеваниях боль в груди, как правило, достаточно редко становится именно первым симптомом наличия болезни. Однако среди симптомов рака Жуманова отметила выделения из сосков, изменение кожных покровов на груди и ее цвета и появление отеков.

ИСТОЧНИК KP.RU