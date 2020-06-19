В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

19 Июнь 2020 2020-06-19T23:49:06+03:00

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В Москве за сутки умерли еще 34 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Общее число жертв болезни с начала эпидемии в столице увеличилось до 3 565 человек. Отмечается, что это самое минимально суточное количество скончавшихся с начала мая. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с covid-19.

Всего в России за период распространения коронавируса число летальных случаев достигло 7 841 человека, вылечились в стране - более 324 тысяч пациентов.

Ранее сайт kp.ru писал, что ситуация с вирусом в РФ постепенно налаживается, многие регионы уже приступили к поэтапному снятию введенных ранее ограничений. Гражданам разрешают гулять на улицах, в столице, например, отменили систему пропусков. К слову, в Москве со вторника, 23 июня, ЗАГСы смогут возобновить торжественные церемонии регистрации брака.

ИСТОЧНИК KP.RU