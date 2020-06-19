Собянин призвал сохранить режим "удаленки" в Москве

19 Июнь 2020 2020-06-19T23:58:15+03:00

Мэр Москвы считает, что это необходимо на один-два месяца

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Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что на один-два месяца в столице будет правильным сохранить режим удаленной работы для сотрудников

- На данный момент, когда мы только выходим из коронавирусной истории, если есть возможность в офисе сохранить "удаленку", то, конечно, нужно ее сохранять. Сохранять ближайшие недели, а может быть даже и месяц-другой, - заявил глава города в эфире телеканала "Россия-1".

Также он отметил, что пока еще есть еще опасность заражения людей covid-19 в столице.

Собянин добавил, что в целом количество передвижений граждан по городу значительно увеличилось и составило порядка 70% от того уровня, что был до эпидемии.

Ранее сайт kp.ru писал, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизируется. Так, с 23 июня ЗАГСы смогут проводить торжественные регистрации брака.

ИСТОЧНИК KP.RU