2020-06-20T00:27:00+03:00
В мире

Большинство жителей США выступают против выплат афроамериканцам за рабство предков

Также граждане страны не поддерживают идею переименования военных баз, названных в честь генералов Конфедерации
Юлия КЕКОВА
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Большинство жителей США выступают против выплат афроамериканцам за рабство предковБольшинство жителей США выступают против выплат афроамериканцам за рабство предковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Подавляющее большинство граждан США выступают против выплат темнокожим американцам в качестве компенсации за рабство их предков.

Согласно проведенному опросу телекомпании ABC и исследовательской службы Ipsos, жители Соединенных Штатов также не поддерживают идею переименования военных баз, названных в честь генералов Конфедерации (штаты рабовладельческого Юга периода Гражданской войны в США 1861-1865 годы).

Сообщается, что порядка 73% респондентов исследования высказались против выплат компенсаций афроамериканцам за то, что их далеких предков завезли на территорию Америки и использовали как рабов.

Чуть больше четверти, 26% участников опроса, наоборот, поддерживают осуществление таких выплат. К слову, сторонниками такого мнения в подавляющем большинстве являются темнокожие американцы.

Участниками исследования стали 727 американцев. Степень погрешности полученных результатов опроса может составлять около 1,25%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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