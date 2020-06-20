2020-06-20T00:40:47+03:00
В мире

Пресс-секретарь Трампа объяснила, почему не наденет маску на крупном предвыборном митинге

Кейли Макинэни назвала причину, по которой не станет использовать средство индивидуальной защиты в период пандемии
Юлия КЕКОВА
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Пресс-секретарь Трампа объяснила, почему не наденет маску на крупном предвыборном митингеПресс-секретарь Трампа объяснила, почему не наденет маску на крупном предвыборном митингеФото: REUTERS
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Пресс-секретарь американского президента Дональда Трампа Кейли Макинэни заявила, что не станет надевать маску на его крупном предвыборном митинге в Талсе (штат Оклахома).

Митинг, который станет для избирательного штаба Трампа первым после начала смягчения в США введенных ограничений из-за пандемии коронавируса, пояснила Макинэни. Также она добавила, что на мероприятии будет присутствовать ряд чиновников Белого дома, а надевать маску или нет - "личный выбор каждого". Об этом она заявила журналистам на брифинге.

Напомним, ранее Трамп пропил курс противомалярийного препарата, чтобы сократить риски заражения covid-19. По словам главы государства, вера в действенность средства проснулась в нем после того, как у двух сотрудников Белого дома врачи выявили наличие в организме коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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