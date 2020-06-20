2020-06-20T00:57:47+03:00
Общество

У терпевшего 18 часов после 10 бутылок пива мужчины лопнул мочевой пузырь

Любитель алкогольных напитков потребовалась срочная операция
Юлия КЕКОВА
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У терпевшего 18 часов после 10 бутылок пива мужчины лопнул мочевой пузырьУ терпевшего 18 часов после 10 бутылок пива мужчины лопнул мочевой пузырьФото: Олег РУКАВИЦЫН
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40-летний житель китайской провинции Чжэцзян не ходил в туалет 18 часов и угодил в больницу с разрывом мочевого пузыря.

Сообщается, что мужчина выпил 10 бутылок пива и лег спать. После пробуждения он почувствовать сильную боль в низу живота. Обратившись за помощью к медикам ему провели томографию. Выяснилось, что у него произошел разрыв мочевого пузыря, пишет Unilad.

От большого количества выпитых напитков орган просто не выдержал сильного давления и порвался сразу в трех местах. На данный момент мужчине уже провели экстренную операцию, медики оценивают его состояние как стабильное.

Ранее сайт kp.ru писал, как во время самоизоляции соседи придумали способ доставки пива. В США жители Милуоки, штат Висконсин, решили обмениваться напитком с помощью радиоуправляемой машинки. Для этого ее конструкцию пришлось немного изменить, для того, чтобы банка с напитком не вылетела и не разбилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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У терпевшего 18 часов после 10 бутылок пива мужчины лопнул мочевой пузырь
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