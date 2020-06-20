На МКС разделили воздух для поиска источника бензола

20 Июнь 2020 2020-06-20T01:24:09+03:00

Американский и российский экипажи выполнили шаги по перенаправлению потока воздуха в своих сегментах

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Воздух на российском и американском сегментах Международной космической станции снова разделили.

как сообщает НАСА, это необходимо для точного поиска возможного источника токсичного бензола. Теперь причину появления вещества на борту МКС ищут в нескольких сегментах.

- Воздухообмен между российским и американским сегментами был прекращен для дальнейшего поиска источника бензола на борту МКС, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что каждый из экипажей уже сделал определенные шаги для перенаправления потока воздуха. До 22 июня будут происходить поиски возможной причины появления токсичного бензола, после чего воздухообмен между сегментами восстановят.

Напомним, ранее стало известно об увеличении концентрации вещества в атмосфере на борту МКС. При этом содержание бензола не превышает предельно допустимую норму и не угрожает экипажу.

ИСТОЧНИК KP.RU