2020-06-20T02:18:35+03:00
В мире

Озвучены четыре новые смертельные угрозы для мировой экономики

Один из этих сценариев возможно будет реализован до 2030 года
Юлия КЕКОВА
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Озвучены четыре новые смертельные угрозы для мировой экономикиОзвучены четыре новые смертельные угрозы для мировой экономикиФото: REUTERS
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Эксперты германского Deutsche Bank назвали смертельные угрозы для мировой экономики. Они составили прогноз на ближайшие 10 лет.

Банк представил четыре возможных сценария развития событий. Согласно одному из них, в мире может произойти еще одна пандемия нового вируса, пишет Business Insider.

Второй угрозой в списке представлено сильнейшее извержение вулкана категории VEI-7 (извержение, при котором объем выбросов пепла превышает 100 кубических километров). Говоря об сценарии, в банке напомнили об извержении исландского вулкана Эйяфьядлайекюдль в 2010 году. Его извержение нанесло значительный удар по экономике и даже нарушило авиасообщение на территории всей Северной Европы.

Третий и четвертый варианты развития событий предполагают мощную вспышку на Солнце и начало войны глобального масштаба. Отмечается, что шансы, что один из этих сценариев все-таки будет реализован до 2030 года, равны примерно 33%, считают в Deutsche Bank.

Эксперты отметили, что 2020 год на примере коронавируса уже доказал, насколько разрушительной может быть глобальная пандемия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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