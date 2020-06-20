2020-06-20T02:37:20+03:00
Звезды

Англичане возмущены, что роль леди Дианы досталась американке Кристен Стюарт

Пользователи Сети отметили, что есть и британские актрисы, которые даже внешностью имеют больше сходства с принцессой
Юлия КЕКОВА
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Англичане возмущены, что роль леди Дианы досталась американке Кристен СтюартАнгличане возмущены, что роль леди Дианы досталась американке Кристен СтюартФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Англичане высказались против того, чтобы роль леди Дианы в фильме чилийского режиссера Пабло Ларраина "Спенсер" играла американка Кристен Стюарт.

Пользователей Твиттера возмутили не только разхождения во внешности актрисы и принцессы, но и тот факт, что Диану будет играть актриса не из Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В своих твиттах они отмечают, что "многие британские исполнительницы лучше подошли бы для этой роли", "они даже не похожи", "это неверное решение".

Однако режиссер объяснил пользователям свой выбор кандидатуры на главную роль. по его мнению, "Стюарт - одна из величайших современных актрис. Она может быть загадочной, нежной и очень сильной".

Ранее сообщалось, что действие фильма развернется вокруг тех дней, когда Диана решилась развестись с принцем Чарльзом. Сроки начала производство кинокартины намечены на начало 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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