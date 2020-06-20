В ВОЗ предупредили о новой опасной фазе пандемии коронавируса

20 Июнь 2020 2020-06-20T03:32:23+03:00

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила данные о рекордном числе зараженных коронавирусом нового типа по всему миру. За сутки инфекция была выявлена у более 150 тысяч человек на планете. Это означает, что вирус продолжает быстро распространяться среди населения стран.

- Накануне ВОЗ стало известно о более 150 тысяч новых случаях COVID-19 - на данный момент это самый высокий суточный показатель, - заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.

По словам главы ВОЗ, наибольшее количество новых случаев инфицирования медики зафиксировали в Северной и Южной Америке, в Южной Азии, а также на Ближнем Востоке.

- Весь мир на данный момент находится в новой и очень опасной фазе, - предупредил Гебрейесус, добавив, что даже при усталости людей от изоляции и желании властей возобновить работу экономики, не стоит забывать, что вирус есть и он по-прежнему смертельно опасен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785944" frameborder="0"></iframe> Глава ВОЗ сообщил о начале "новой и очень опасной фазы" пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU