Нужно ли летом мыть ягоды, рассказала эксперт

20 Июнь 2020 2020-06-20T03:45:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Лето- тот период, когда можно побаловать себя вкусными ягодами, например земляникой или малиной. Нужно ли их мыть и какова вероятность попадания химикатов в организм человека, рассказал агроном, плодоовощевод Елизавета Тихонова.

По словам эксперта, мыть ягоды холодной или горячей водой не обязательно. Это, конечно, можно делать, но лишь для личного успокоения.

Как правило, люди привыкли споласкивать любые овощи и фрукты, в надежде удалить с них лишнюю пыль или попробовать "вымыть" от химикатов, которыми могли обработать растение.

Тихонова объяснила, что землянику обрабатывают слабым раствором антибиотиков перед перевозкой плодов. В таком случае различные инфекции, если они есть, на ягодах погибают за время, которое находятся в пути или уже в тот момент, когда вы их употребляете, рассказала агроном в интервью радио Sputnik.

- Страшные вещи погибают еще во время транспортировки. Как только ягода попадает к нам в рот, она дезинфицируется. Для этого у нас вырабатывается слюна, а в желудке - соляной кислотой с жутким pH, - объяснила специалист.

ИСТОЧНИК KP.RU