2020-06-20T04:08:37+03:00
Общество

Опубликован график вывозных рейсов для россиян до 1 июля

По данным Минкомсвязи, запланировано 32 рейса
Юлия КЕКОВА
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Опубликован график вывозных рейсов для россиян до 1 июляОпубликован график вывозных рейсов для россиян до 1 июляФото: Алина НИЗАМОВА
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Минкомсвязь обновила график авиарейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа в период с 20 июня по 1 июля. Список размещен в Telegram-канале дведомства.

По данным министерства, запланировано 32 рейса. Так, в субботу, 20 июня, состоятся рейсы Ош - Москва, Хошимин - Екатеринбург - Москва, Ташкент - Казань.

21 июня будут выполнены полеты из Бишкека в Москву, из Кишинева в Москву, из Ташкента в Екатеринбург и из Белграда в Москву.

На понедельник, 22 июня, запланированы пять рейсов: Пхукет - Новосибирск - Москва - Санкт-Петербург, Бангкок - Новосибирск - Москва - Петербург, Ларнака - Москва, Душанбе - Новосибирск - Екатеринбург и Тель-Авив - Москва.

Также по информации ведомства 23 июня россияне будут доставлены на родину из Тегерана, Ташкента и Еревана

24 июня состоятся полеты из Гонконга во Владивосток и из Еревана в Ростов-на-Дону. 25 июня будет всего один рейс - из Душанбе в Москву. Однако уже на следующий день, 26 июня, запланировано несколько полетов в столицу России из Барселоны, Парижа и Лондона, в также рейсы Бишкек - Петербург и Душанбе - Казань.

На субботу, 27 июня, запланирован рейс из Оша в Москву, а 28 июня - рейсы из Бишкека и Нью-Йорка с прибытием в Москву. 30 июня и 1 июля планируются полеты из Каракаса, Кито и Сан-Хосе, Душанбе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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