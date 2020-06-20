2020-06-20T05:19:14+03:00
Общество

Ученые обнаружили зарождение нового континента

Возможное появление суши заметили в южной части Индийского океана
Юлия КЕКОВА
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Ученые обнаружили зарождение нового континентаУченые обнаружили зарождение нового континентаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Французским и австралийским геологам удалось подробно изучить состав пород в южной части Индийского океана. Благодаря проведенному исследованию выяснилось, что там началось зарождение нового континента. Результаты работы опубликованы в журнале Terra Nova.

Согласно проведенному анализу изучения ученых, континентальная кора начала наращиваться на границах континентов и океанов, в так называемых зонах субдукции. Это место, где океанические литосферные плиты способны погружаться под континент, уходя в мантию планеты.

Геологи пояснили, что из-за смешения и переплавки с материалом основания континентальных плит образуется гранитная магма. Она способна подниматься, благодаря чему происходит формирование верхнего, или гранитного слоя.

Отмечается, что все исследования группы специалистов были проведены на островах архипелага Кергелен, расположенного недалеко от Антарктиды. Авторы работы сформулировали гипотезу, что сиенитовый массив острова Кергелен может быть "эмбрионом континента". При этом отмечается, что спустя многие миллионы лен он, возможно, сможет считаться и называться полноценным материком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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