Ученые обнаружили зарождение нового континента
Французские и австралийские геологи изучили подробно состав пород в южной части Индийского океана и выяснили, что там началось зарождение нового континента. Результаты исследования опубликованы в журнале Terra Nova.
Согласно проведенному исследованию ученых, континентальная кора начала наращиваться на границах континентов и океанов, в так называемых зонах субдукции. Это такое место, где океанические литосферные плиты погружаются под континент, в мантию планеты.
Геологи пояснили, что из-за смешения и переплавки с материалом основания континентальных плит образуется гранитная магма. она способна подниматься, благодаря чему происходит формирование верхнего, или гранитного слоя.
ИСТОЧНИК KP.RU