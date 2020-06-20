2020-06-20T04:19:36+03:00
Общество

Ученые обнаружили зарождение нового континента

Возможное появление суши заметили в южной части Индийского океана
Юлия КЕКОВА
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Французские и австралийские геологи изучили подробно состав пород в южной части Индийского океана и выяснили, что там началось зарождение нового континента. Результаты исследования опубликованы в журнале Terra Nova.

Согласно проведенному исследованию ученых, континентальная кора начала наращиваться на границах континентов и океанов, в так называемых зонах субдукции. Это такое место, где океанические литосферные плиты погружаются под континент, в мантию планеты.

Геологи пояснили, что из-за смешения и переплавки с материалом основания континентальных плит образуется гранитная магма. она способна подниматься, благодаря чему происходит формирование верхнего, или гранитного слоя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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