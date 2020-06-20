2020-06-20T05:01:43+03:00
В мире

Сотрудникам Tesla из-за пандемии заморозили выплаты премий

Процесс начисления вознаграждений должен начаться в июле
Юлия КЕКОВА
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Сотрудникам Tesla из-за пандемии заморозили выплаты премийСотрудникам Tesla из-за пандемии заморозили выплаты премийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская компания Tesla, основателем которой является Илон Маск, временно приостановила начисление бонусов и премий своим сотрудникам из-за последствий пандемии коронавируса.

Сообщается, что возобновить процесс начислений планируется уже в июле текущего года. По словам руководителя кадрового отдела компании Валери Каперс Уоркмен, которые приводит телеканал CNBC, это решение было необходимо для обеспечения дальнейшего "процветания Tesla после пандемии".

- Все уведомления о начислении вознаграждений, которые получали сотрудники компании в предыдущие месяцы, пока не будут выполняться, - говорится в письме Уоркмен сотрудникам Tesla.

Напомним, общая число персонала компании Маска составляет порядка 48 тысяч человек. К слову, накануне он продал один из своих объектов недвижимости за 29 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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