Сотрудникам Tesla из-за пандемии заморозили выплаты премий
Американская компания Tesla, основателем которой является Илон Маск, временно приостановила начисление бонусов и премий своим сотрудникам из-за последствий пандемии коронавируса.
Сообщается, что возобновить процесс начислений планируется уже в июле текущего года. По словам руководителя кадрового отдела компании Валери Каперс Уоркмен, которые приводит телеканал CNBC, это решение было необходимо для обеспечения дальнейшего "процветания Tesla после пандемии".
- Все уведомления о начислении вознаграждений, которые получали сотрудники компании в предыдущие месяцы, пока не будут выполняться, - говорится в письме Уоркмен сотрудникам Tesla.
Напомним, общая число персонала компании Маска составляет порядка 48 тысяч человек. К слову, накануне он продал один из своих объектов недвижимости за 29 миллионов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU