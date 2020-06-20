2020-06-20T05:31:18+03:00
Политика

Россия и США обсудят контроль над вооружениями

Переговоры должны состояться 22-23 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Россия и США обсудят контроль над вооружениямиРоссия и США обсудят контроль над вооружениямиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведет переговоры с заместителем главы Министерства иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Встреча намечена на 22–23 июня 2020 года, сообщили в Госдепартаменте.

Отмечается, что сам Биллингсли отправится в этих числах в Австрию, где он с российским представителем МИД обсудит взаимно согласованные темы, в том числе те, которые касаются будущего контроля над вооружениями. К слову, Россия не единственная страна, кому было отправлено приглашение для проведения переговоров. Присоединиться к дискуссиям США предложили и Китаю, пишет ТАСС.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что по мнению Биллингсли, все ядерные арсеналы России и Китая следует включить в новое соглашение по контролю над вооружениями. Он также отметил, что полностью поддерживает в этом вопросе позицию МИД Литвы. Эта страна, по словам госдепа, является достаточно "сильным союзником НАТО и другом США".

ИСТОЧНИК KP.RU

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