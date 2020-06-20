2020-06-20T05:56:30+03:00
Общество

Почему вредно пользоваться смартфоном перед сном, объяснил эксперт

Специалист раскрыл, что будет, если не "сидеть в телефоне" перед тем, как заснуть
Юлия КЕКОВА
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Почему вредно пользоваться смартфоном перед сном, объяснил экспертПочему вредно пользоваться смартфоном перед сном, объяснил экспертФото: Shutterstock
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Современные смартфоны есть практически у каждого. Они во многом облегчают общение между людьми, позволяют смотреть на своих экранах фильмы и слушать музыку. Однако в обществе уже сложилось мнение, что вредно пользоваться сотовым перед сном.

По мнению медицинского директора DocDoc.ru Владислава Мохамеда Али, если вы хотите спать более крепким сном, то лучше отказаться от использования смартфона перед тем, как отправиться в постель.

Все дело в том, что свет от экран телефона в темноте может вызывать раздражение определенных зон головного мозга, стимулировать его деятельность, а также вызывая головную боль. Об этом специалист рассказал агентству "Прайм".

Однако технологии не стоят на месте, а развиваются, благодаря чему во многих смартфонах есть режим ночного чтения. При его использовании можно изменить яркий сине-белый цвет экрана на более теплые тона. Это хороший способ сохранить зрение и не навредить мозгу для любителей "посидеть" в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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