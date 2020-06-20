2020-06-20T07:23:51+03:00
Общество

Последние новости утра 20 июня 2020: Россия и США обсудят контроль над вооружениями

Мы собрали последние новости утра на 20 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Важные новости утраВажные новости утраФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Последние новости утра 20 июня 2020 года: Российская Федерация и Соединенные Штаты обсудят контроль над вооружениями. Переговоры должны состояться 22-23 июня 2020 года. Сообщается, что спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведет переговоры с заместителем главы Министерства иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Они обсудят взаимно согласованные темы, в том числе те, которые касаются будущего контроля над вооружениями. К слову, Россия не единственная страна, кому было отправлено приглашение для проведения переговоров. Присоединиться к дискуссиям США предложили и Китаю.

Американская компания Tesla, основателем которой является Илон Маск, временно приостановила начисление премий своим сотрудникам из-за последствий пандемии коронавируса. Возобновить этот процесс планируется уже в июле.

Тем временем, Минкомсвязь обновила список авиарейсов для вывоза российских граждан из-за рубежа с 20 июня по 1 июля. По данным министерства, запланировано 32 рейса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Адвокат Михаила Ефремова заявил о желании семьи Сергея Захарова «заработать»
МЧС предупреждает москвичей о сильном дожде с грозой и градом
«Прорывное» лекарство от коронавируса может навредить здоровью, предупредил врач
Последние новости утра 20 июня 2020: Россия и США обсудят контроль над вооружениями
Лондон ответил на статью Путина о Второй мировой войне
Почему вредно пользоваться смартфоном перед сном, объяснил эксперт
Россия и США обсудят контроль над вооружениями
Сотрудникам Tesla из-за пандемии заморозили выплаты премий
В США отказались от названия эскимо, чтобы не унижать эскимосов
Ученые обнаружили зарождение нового континента
Опубликован график вывозных рейсов для россиян до 1 июля
Нужно ли летом мыть ягоды, рассказала эксперт
В ВОЗ предупредили о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Госдеп считает, что новое соглашение должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая
Англичане возмущены, что роль леди Дианы досталась американке Кристен Стюарт
Озвучены четыре новые смертельные угрозы для мировой экономики
Илон Маск продал за 29 миллионов долларов дом, который не вызывал у него сентиментальных чувств