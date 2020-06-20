Последние новости утра 20 июня 2020: Россия и США обсудят контроль над вооружениями

20 Июнь 2020 2020-06-20T07:23:51+03:00

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Последние новости утра 20 июня 2020 года: Российская Федерация и Соединенные Штаты обсудят контроль над вооружениями. Переговоры должны состояться 22-23 июня 2020 года. Сообщается, что спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведет переговоры с заместителем главы Министерства иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Они обсудят взаимно согласованные темы, в том числе те, которые касаются будущего контроля над вооружениями. К слову, Россия не единственная страна, кому было отправлено приглашение для проведения переговоров. Присоединиться к дискуссиям США предложили и Китаю.

Американская компания Tesla, основателем которой является Илон Маск, временно приостановила начисление премий своим сотрудникам из-за последствий пандемии коронавируса. Возобновить этот процесс планируется уже в июле.

Тем временем, Минкомсвязь обновила список авиарейсов для вывоза российских граждан из-за рубежа с 20 июня по 1 июля. По данным министерства, запланировано 32 рейса.

ИСТОЧНИК KP.RU