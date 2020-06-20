2020-06-20T07:54:52+03:00
Коронавирус Covid-19

«Прорывное» лекарство от коронавируса может навредить здоровью, предупредил врач

Дексаметазон опасно принимать при легких форм или профилактике заболевания
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Прорывное» лекарство от коронавируса может навредить здоровью, предупредил врач«Прорывное» лекарство от коронавируса может навредить здоровью, предупредил врачФото: Мария ЛЕНЦ
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Противовоспалительное лекарство дексаметазон, названный Всемирной организацией здравоохранения прорывным в лечении коронавируса, может навредить здоровью при лечении легких форм или профилактике заболевания. Об этом рассказал директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин.

«Пока вот это исследование - работа на тяжелых больных, она показала эффективность, но это совершенно не говорит о том, что стероиды могут быть эффективны в более легких формах COVID-19 (…) Там, скорее, все будет со знаком минус», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Старобин пояснил, что действие стероидов может угнетать иммунную систему, и поэтому опасно при начальных и легких формах заболевания.

«Заболевание может с большей легкостью развиваться, потому что подавляется сила иммунной системы (…) может быстрее переходить из легкой степени в тяжелые", - пояснил агентству специалист», - пояснил он и напомнил, что до сих пор в силе предостережение ВОЗ, которое сообщает об опасности стероидов

Однако специалист отметил, что те, кто уже принимает стероиды для лечения каких-то хронических болезней на постоянной основе, ни в коем случае не должны прекращать принимать лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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