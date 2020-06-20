Адвокат Михаила Ефремова заявил о желании семьи Сергея Захарова «заработать»
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, заявил, что семья Сергея Захарова, погибшего в аварии в центре Москвы, «не отказались бы заработать».
«Семейная борьба, всей толпой (…) Но это не влияет ни на приговор, ни на сумму морального ущерба. И по суду она будет намного меньше той, на которую они надеялись, какую мы хотели предложить», - приводит издание StarHit заявление стороны защиты.
Адвокат заявил, что артист хотел «по-человечески» помочь родственникам погибшего и сильно страдает. По его словам, актеру «морально было бы чуть проще», если бы семья Захарова приняла его помощь.
«Теперь, сколько суд решит, столько мы и возместим», — заявил Пашаев и сообщил о намерении обсудить это с актером в ходе «жесткого и конкретного» разговора.
Напомним, накануне Пашаев заявил, что после ДТП Ефремов находится в «тяжелом состоянии» - душевном и физическом, но за медицинской помощью артист не обращается
Как писал сайт kp.ru, ранее адвокат Александр Добровинский сообщил, что родные Захаровва не намерены брать деньги, а в качестве наказания будут считать справедливым тот срок, который назовет прокурор.
ИСТОЧНИК KP.RU
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