Самолеты и танки в Москве: началась генеральная репетиция Парада Победы

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:16:53+03:00

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В Москве уже начинается подготовка к предстоящему торжественному мероприятию к одному из главных торжественных мероприятий страны – Параду Победы, которое в этом году пришлось перенести. Шествие в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году состоится 24 июня, а в субботу, 20 июня в столице началась генеральная репетиция

В ходе репетиции по центру Москвы пройдут военные и техника. Маршрут включает в себя Красную площадь, Кремлевскую набережную, Тверскую и Болотную улицы, а также Большой Москворецкий и Большой Каменный мост.

Репетиция к Параду будет длиться несколько часов, а прохожие смогут свободно фотографировать проходящую боевую технику.

Как писал сайт kp.ru, в Параде Победе в Москве примут участие 14 тысяч военнослужащих, в других регионах страны привлекут 64 тысячи военных. В главном военном шествии примут участие около 220 единиц техники, среди которых будет более 75 боевых самолетов и вертолетов. Кроме того, впервые покажут новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ», ракеты которой способны поражать сверхмалые цели, такие как квадрокоптеры.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию генеральной репетиции Парада Победы в центре Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU