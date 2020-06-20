Трамп назвал работу полицейских Вашингтона позором для США

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:20:31+03:00

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В Вашингтоне группа демонстрантов свалила с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку, который находился недалеко от штаб-квартиры полиции. Комментируя произошедшие президент США назвал работу правоохранительных органов позором для страны.

Американский лидер упрекнул стражей порядка в невыполнении своих обязанностей. По его словам, они просто смотрели, как протестующие сносят и поджигают памятник.

"Позор для нашей страны!" - заявил глава Белого дома.

Ранее демонстранты, выступающие против расовой дискриминации, свалили с постамента, и подожгла монумент генералу армии Конфедерации. В это время полицейские, находившиеся неподалёку, на протяжении нескольких минут не предпринимали никаких действий. После около десяти сотрудников прибыли на место и потушили огонь, обошлось без столкновений.

Напомним, демонстранты уже опрокинули памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису (1808-1889) в Ричмонде, а также снесли статую в честь артиллерийского подразделения Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865).

В ответ неизвестные испортили краской памятник темнокожему американскому теннисисту Артуру Эшу (1943-1993), который также расположен в Ричмонде. На монументе оставили надпись «Жизни белых имеют значение» - искажение лозунга «Жизнь темнокожих имеют значение»

ИСТОЧНИК KP.RU