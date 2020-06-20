2020-06-20T09:51:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве вылечили еще 2 115 пациентов с коронавирусом

Общее число выздоровевших в столице увеличилось до 134 549
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве вылечили еще 2 115 пациентов с коронавирусомВ Москве вылечили еще 2 115 пациентов с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки в Москве выздоровели еще 2 115 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция нового типа. Таким образом по состояния на субботу, 20 июня, общее число вылечившихся в столице увеличилось до 134 549 человек.

Напомним, днем ранее в Оперативном штабе столицы сообщили, что за месяц прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в городе сократился в четыре раза. Всего в пятницу, 19 июня, в Москве было подтверждено 1 136 новых случаев заражения коронавирусом. В оперштабе отмечают, что это в два раза меньше числа выздоровевших, которых в тот день было 2 003.

Как писал сайт kp.ru, за минувший день в Москве скончались 34 пациента с коронавирусом, а общее число жертв болезни возросло до 3 565 человек. Отмечается, что это самое минимально суточное количество скончавшихся с начала мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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