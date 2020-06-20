2020-06-20T09:44:23+03:00
Экономика

Россия нашла способ обойти санкции против проекта «Северный поток-2»

В Германии считаю, что у США нет шансов повлиять на прокладку трубопровода
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россия нашла способ обойти санкции против проекта «Северный поток-2»Россия нашла способ обойти санкции против проекта «Северный поток-2»Фото: REUTERS
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Газопровод «Северный поток – 2» уже практически достроен, и у Соединённых Штатов не осталось способов повлиять на ситуацию, даже используя санкционную политику.

Такое мнения высказали авторы немецкая газета Die Welt. Издание указывает на то, что в Москве нашли возможность обойти американские ограничения. Так, судно «Академик Черский», способное продолжить прокладку, ранее принадлежало «Газпрому», а теперь записано на действующий в России фонд STIF.

Журналисты издания считают, что в таких условия «Газпром» может строить трубопровод, не опасаясь введения санкций.

Напомним, ранее глава комитета бундестага по экономическим делам и энергетике, депутат от партии «Левые» Клаус Эрнст предложил Берлину применить «серьезные меры», если Вашингтон введет экстерриториальные санкции против проекта «Северный поток – 2», а также назвал возможные американские ограничения посягательством на суверенитет Евросоюза и Германии

ИСТОЧНИК KP.RU

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