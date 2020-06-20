2020-06-20T10:22:09+03:00
В мире

На западе Германии откроют первый памятник Ленину

В городе Гельзенкирхен общественности представят двухметровую статую Владимира Ильича
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На западе Германии откроют первый памятник ЛенинуНа западе Германии откроют первый памятник Ленину
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В городе Гельзенкирхен торжественно откроют первый на территории западной Германии памятник Владимира Ильича Ленину. Двухметровую статую советского политика торжественно представят общественности в субботу, 20 июня.

Поставить памятник высотой 2 метра 15 сантиметров предложила левая «Марксистско-ленинская партия Германии» (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands). Однако изначально городские власти наложили запрет на возведение этого памятника. Ограничения отменил участковый суд города Гельзенкирхена федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия 6 марта этого года, после чего Марксистско-ленинская партия заявила о «новой великой победе Ленина» за несколько недель до его 150-летия.

Власти Гельзенкирхена пытались воспрепятствовать открытию монумента, поскольку намерены поставить статую перед историческим зданием, которое имеет статус памятника архитектуры, но партия не получила разрешения от ведомства по охране памятников.

После рассмотрения дела суд не посчитал аргументы весомым, и указал на то, что памятник Ленина никак не умаляет ценность архитектурного строения, поскольку находится на достаточном расстоянии от него и никоим образом его не заслоняет.

Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию торжественного открытия памятника советскому революционеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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