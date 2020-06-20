2020-06-20T10:41:02+03:00
В мире

Johnson & Johnson откажется от косметики, делающей кожу светлее

На фоне протестов после смерти афроамериканца от рук полиции многие американские компании задумались об изменении своей продукции
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Johnson & Johnson откажется от косметики, делающей кожу светлееJohnson & Johnson откажется от косметики, делающей кожу светлееФото: RUSSIAN LOOK
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На фоне протестов после смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США многие американские компании задумались об изменении своей продукции. Так Johnson & Johnson решила прекратить продажу кремов, помогающих сделать светлее тон кожи, в странах Азии и Ближнего Востока.

«Дискуссии последних недель показали, что некоторые названия наших продуктов для выведения черных точек и их описание линеек Neutrogena и Clean & Clear производили впечатление, что светлая и белая кожа лучше, чем ваш естественный оттенок кожи. Это никогда не было нашим намерением, здоровая кожа - красивая кожа», - приводит заявление компании издание New York Times.

Напомним, ранее об изменении своего названия и логотипа сообщила PepsiCo, которая намерена изменить производителя сладких сиропов Aunt Jemima. Позже подобное заявление сделала американская компания Mars Food North America, котора будет менять логотип своего бренда скоро варящегося риса Uncle Ben’s из-за обвинений в расизме.

Накануне американская компания Dreyer"s сообщила, что откажется название своего мороженого Eskimo Pie, которое является «уничижительным» для коренных народов севера Канады, Гренландии, Аляски, а также Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU

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