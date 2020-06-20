20 Июнь 2020 2020-06-20T11:08:16+03:00

Полицейский в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двоих коллег Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

В субботу, 20 июня, в Воркуте задержали полицейского, которого подозревают в убийстве двоих коллег. Об этом сообщает Министерство внутренних дел по республике Коми.

Уточняется, что о том, что тела сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД России по Воркуте было обнаружено в здании, расположенном по переулку Юнь-Ягинский Воркуты. Подозреваемого сотрудника правоохранительных органов задержали по горячим следам после поступления сообщения в дежурную часть МВД Коми.

«По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте", - говорится в сообщении ведомства

По данным МВД Коми, предварительно установлено, что убийство произошло на бытовой почве. На данный момент проводятся оперативные мероприятия для установления обстоятельств и мотивов совершенного преступления.

Руководство МВД Коми назначило проверку, по результатам которой полицейский будет уволен из органов по отрицательным мотивами. В ведомстве заявили, что сотрудник понесет ответственность в соответствии с законодательством, а также будет дана «принципиальная оценка организации работы руководства ОВД с личным составом», и принято решение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении руководителей.

ИСТОЧНИК KP.RU