2020-06-20T11:08:16+03:00
Происшествия

Полицейский в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двоих коллег

Предварительно установлено, что убийство произошло на бытовой почве
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Полицейский в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двоих коллегПолицейский в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двоих коллегФото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 20 июня, в Воркуте задержали полицейского, которого подозревают в убийстве двоих коллег. Об этом сообщает Министерство внутренних дел по республике Коми.

Уточняется, что о том, что тела сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД России по Воркуте было обнаружено в здании, расположенном по переулку Юнь-Ягинский Воркуты. Подозреваемого сотрудника правоохранительных органов задержали по горячим следам после поступления сообщения в дежурную часть МВД Коми.

«По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте", - говорится в сообщении ведомства

По данным МВД Коми, предварительно установлено, что убийство произошло на бытовой почве. На данный момент проводятся оперативные мероприятия для установления обстоятельств и мотивов совершенного преступления.

Руководство МВД Коми назначило проверку, по результатам которой полицейский будет уволен из органов по отрицательным мотивами. В ведомстве заявили, что сотрудник понесет ответственность в соответствии с законодательством, а также будет дана «принципиальная оценка организации работы руководства ОВД с личным составом», и принято решение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении руководителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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