В России выявили 7 889 новых случаев заражения коронавирусом

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:58:15+03:00

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За прошедшие сутки в России выявили 7 889 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило количество заболевших. Таким образом, по состоянию на субботу, 20 июня, количество заболевших в стране увеличилось до 576 952 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Согласно представленным данным, всего за минувшие сутки новые случаи инфицирования подтверждены в 85 регионах страны, из них 2 579 (почти 33%) переносят заболевание без каких-либо клинических симптомов.

В России за минувшие сутки число выздоровевших от коронавирусной инфекции снова превысило количество заболевших. Так в субботу из больниц по выздоровлению от коронавируса выписали 10 186 человек и общее число выздоровевших в стране возросло до 334 592 человек.

Также зарегистрировано 161 летальный исход среди заражённых коронавирусной инфекцией. За весь период зафиксировано 8 002 жертв коронавирусной инфекции

ИСТОЧНИК KP.RU