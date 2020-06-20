2020-06-20T11:21:58+03:00
В мире

Неизвестная подлодка всплыла вблизи территориальных вод Японии

Подводную лодку заметили японские эсминец и патрульный самолет около префектуры Кагосима
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Неизвестная подлодка всплыла вблизи территориальных вод ЯпонииНеизвестная подлодка всплыла вблизи территориальных вод ЯпонииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В минувший четверг, 18 июня, неизвестную подводную лодку обнаружили вблизи южных территориальных вод Японии. Её заметили эсминец и патрульный самолет японских Сил самообороны, которые патрулировали район около префектуры Кагосима.

«18 июня во второй половине дня корабли сопровождения и патрульные самолеты JMSDF подтвердили, что подводная лодка находилась на западе в акватории (в пределах зоны соединения) к северо-востоку от Амами Осима», - сообщает Минобороны Японии в своем официальном аккаунте в Twitter.

В военном ведомстве уточняют, что в субботу, 20 июня, было отмечено движение подлодки на запад в морском районе, за пределами прилежащей зоны у острова Ёкоатэ.

В ведомстве отмечают, что министр обороны Японии Таро Коно поручил «собрать соответствующую информацию и поддерживать бдительности».

«Министерство обороны и Силы самообороны будут и впредь принимать решительные меры для твердой защиты территории, территориальных вод и воздушного пространства Японии на основе указаний министра», - говорится в заявлении военного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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