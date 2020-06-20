Эффективные для профилактики коронавируса антисептики назвали специалисты

20 Июнь 2020 2020-06-20T11:44:33+03:00

Центр по контролю и профилактике заболеваний США рассказал о главных ошибках при использовании антисептика

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Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвали антисептики наиболее эффективны для профилактики коронавируса, а также рассказали о главной ошибку при их использовании.

В своих рекомендациях специалисты отмечают, что лучше всего для профилактики коронавирусной инфекции подходят средства на основе спирта. При этом содержание этилового спирта должно быть выше 60, а изопропилового – не меньше 75%. Также рекомендуется использовать гели.

Отмечается, что именно такие антисептики способны значительно снизить концентрацию патогенов, однако будут бесполезны при использовании их с немытыми или жирными руками.

Для результативности профилактики средства нужно тщательно растирать по всей поверхности обеих кистей до полного высыхания. В общей сложности процедура мытья рук должна занимать не менее тридцати секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU