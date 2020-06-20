Эффективные для профилактики коронавируса антисептики назвали специалисты
Эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвали антисептики наиболее эффективны для профилактики коронавируса, а также рассказали о главной ошибку при их использовании.
В своих рекомендациях специалисты отмечают, что лучше всего для профилактики коронавирусной инфекции подходят средства на основе спирта. При этом содержание этилового спирта должно быть выше 60, а изопропилового – не меньше 75%. Также рекомендуется использовать гели.
Отмечается, что именно такие антисептики способны значительно снизить концентрацию патогенов, однако будут бесполезны при использовании их с немытыми или жирными руками.
Для результативности профилактики средства нужно тщательно растирать по всей поверхности обеих кистей до полного высыхания. В общей сложности процедура мытья рук должна занимать не менее тридцати секунд.
ИСТОЧНИК KP.RU
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