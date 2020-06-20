«Все жизни имеют значение»: Майк Пенс отказался произнести фразу «Black Lives Matter»

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:06:59+03:00

Веце-президент США заявил, что не существует «сегмента среди американцев», который отрицает значимость каждой человеческой жизни

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Вице-президент США Майк Пенс в интервью отказался произносить фразу «Black Lives Matter» (Жизни черных имеет значение), и заявил, что важны все жизни.

В ходе интервью ведущий телеканала 6 ABC заявил, что в США проходит масштабное движение под лозунгом Black Lives Matter, но лидеров-республиканцев, которые произнесли эти слова, «можно по пальцам пересчитать».

В свою очередь помощник американского лидера назвал трагедией произошедшие с Джорджем Флойдом, погибшему от рук полицейских, и отметил что с самого основания Соединённых Штатов американцы дорожат идеалом, согласно которому все «созданы равными и наделены нашим Создателем определенными неотъемлемыми правами, поэтому все жизни имеют значение, в самом прямом смысле».

Пенс отмтеил, что не согласен с тем фактом, что существует «сегмента среди американцев, который отрицает ценность и значимость каждой человеческой жизни».

«И все же, вы не будете произносить эти слова, мы поняли ваше объяснение», - заявил ведущий.

Напомним, на фоне происходящих демонстраций сторонники движения «Black Lives Matter» начали опрокидывать памятники лидерам Конфедерации, которая объединяла штаты рабовладельческого Юга во время Гражданской войны в США (1861-1865). В ответ неизвестные испортили краской монумент темнокожему американскому теннисисту Артуру Эшу (1943-1993), на котором оставили надпись «White Lives Matter» («Жизни белых имеют значение»).

ИСТОЧНИК KP.RU