2020-06-20T13:10:44+03:00
Экономика

Новак сообщил об экономической и инвестиционной готовности "Северного потока-2"

Министр энергетики России заявил, что для завершения строительства газопровода используются все возможные технические средства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Новак сообщил об экономической и инвестиционной готовности "Северного потока-2"Новак сообщил об экономической и инвестиционной готовности "Северного потока-2"Фото: REUTERS
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Министр энергетики России Александр Новак сообщил об экономической и инвестиционной готовности проекта "Северный поток-2", и отметил, что для завершения строительства газопровода используются все возможные технические средства.

«Проект "Северный поток - 2" уже завершен с точки зрения инвестиционной и экономической жизнеспособности. Все возможные технические средства используются для чисто физического завершения строительных работ», - сообщил глава Минэнерго в интервью газете Handelsblatt.

Новак также прокомментировал ситуацию в нефтяной отрасли. По его словам, докризисный спрос на нефть может быть достигнут не ранее следующего года, а возможно, и в течение двух-трех лет. Он отметил, что экономика снова вырастет, однако спрос на черное золото останется более низким из-за транспорта

Напомним, накануне в Германии заявили, что у США больше нет шансов повлиять на прокладку трубопровода. По данным немецкого издания Die Welt, Россия нашла способ обойти санкции против проекта «Северный поток-2». Речь идет о том, что судно «Академик Черский», способное продолжить прокладку газопровода, принадлежавшие ранее «Газпрому», переписали на действующий в России фонд STIF.

ИСТОЧНИК KP.RU

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