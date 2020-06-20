Экспертиза признала обвиняемого в смертельной аварии Михаила Ефремова вменяемым

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:47:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Экспертиза признала обвиняемого в смертельной аварии актера Михаила Ефремова вменяемым.

«Он действительно проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Признан вменяемым», - приводит агентство РИА Новости слова своего источника в правоохранительных органах.

Напомним, авария с участием артиста произошла на прошлой недели, 8 июня, когда актер сел за руль в пьяном состоянии, и, не справившись с управлением, на большой скорости въехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водитель грзовика позже скончался в больнице. Позже выяснилось, что день рокового ДТП, как выяснилось, у Ефремова умер друг.

В связи с аварией возбуждено дело по части 4 статьи 264 за нарушение правил ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть человека. Актре выпушен под подписку о невыезде, но ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Защита артиста пытается связаться с потерпевшей стороной, чтобы предложить помощь. Но те через журналистов заявили, что требуют максимального наказания и не готовы идти ни на какие сделки. По словам адвоката Ефремова, после ДТП актер находится в «тяжелом состоянии» - душевном и физическом

ИСТОЧНИК KP.RU