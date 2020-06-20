Умер Олег Парастаев, автор легендарного хита «На заре»

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:31:51+03:00

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В субботу, 20 июня, умер известный советский и русский музыкант и композитор Олег Парастаев. Об этом сообщили на его странице во «Вконакте»

«Сегодня ранним утром ушёл из жизни Олег Парастаев, советский и русский музыкант и композитор, а также любящий отец и муж», - сообщают в соцсети

Дата и время панихиды будут сообщены позднее для всех желающий попрощаться.

Олег Парастаев – музыкант и композитор, известный сотрудничеством с творческим коллективом «Альянс», который зародился в 1981 году. Он играл на клавишных и вместе с коллективом музыкант стал лауреатом первого «Фестиваля надежд», организованного рок-лабораторией. Артист пробыл в составе группы недолго, но именно ему принадлежит текст легендарного хита «На заре».

Уйдя из команды, он реализовался как самостоятельный исполнитель. Первое время он создал собственный коллектив под названием «Новая русская группа». В 2000 году он создал проект «Звуки на Заре», собрав новых участников. В 2018-м году организовал собственный ютьюб-канал, назвав его «На заре». Спустя год опубликовал клип на песню, снятый еще в 1987 году.

Альянс - На заре (1987) .

ИСТОЧНИК KP.RU