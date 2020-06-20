2020-06-20T12:58:38+03:00
В мире

Второго обвиняемого по делу Джорджа Флойда полицейский освободили под залог

Сумма залога составила 750 тысяч долларов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Беспорядки в США после смерти ФлойдаБеспорядки в США после смерти ФлойдаФото: REUTERS
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В субботу, 20 июня, из тюрьмы освободили второго из четырех экс-полицейских, обвиняемых в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Место заключение бывший правоохранитель покинул под залог в размере 750 тысяч долларов.

Как передает телеканал CNN, «под залог и в рамках условного освобождения» тюрьму округа Хеннепин покинул экс-сотрудник полиции Александер Куэнг

Ранее под залог освободили бывшего полицейского Дерека Човина, которого обвиняют в убийстве Флойда. Бывшему правоохранителю пришлось заплатить 1,25 миллион долларов.

Напомним, именно Човин встал ногами на шею задержанного Флойда и продолжал давить на нее, несмотря на слова мужчины о том, что он больше не может дышать и требования прохожих отпустить его. Позже мэр Миннеаполиса, где произошла трагедия, и начальник полиции назвали смерть афроамериканца неоправданной, убийство произошло из-за расовой дискриминации.

Экс-полицейскому были предъявлены обвинения в непредумышленном причинении смерти, но позже сенатор штата Миннесота Эми Клобушар заявила, что генпрокурор Кит Эллисон намерен вменить Човину более тяжкое преступление и предъявить обвинение в убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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