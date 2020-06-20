2020-06-20T13:29:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда начнется выпуск российской вакцины от коронавируса рассказали в НИИ Гамалеи

Клинические испытания препарат стартовали 18 июня
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Когда начнется выпуск российской вакцины от коронавируса рассказали в НИИ ГамалеиКогда начнется выпуск российской вакцины от коронавируса рассказали в НИИ ГамалеиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью этого года. Об этом рассказал директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Речь идет о препарате, клиническое испытания которого стартовало в минувший четверг, 18 июня. Отечественную вакцину совместно разработали Министерство бороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.

«При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более 4000 образцов плазмы крови», - передает пресс-служба военного ведомства слова директора центра Гамалеи

Гинцбург уточняет, что разработанная тест-система позволяет выявлять наличие в крови нейтрализующих коронавирусную инфекцию антител и проводить качественное тестирование плазмы крови уже переболевших. В свою очередь, плазма может использоваться в качестве терапевтического препарата для лечения больных с тяжелыми формами протекания блезни.

Как сообщал сайт KP.ru, добровольцы были разделены на две группы. После двухнедельной изоляции девяти добровольцам ввели один компонент вакцины, а девяти другим - второй. Вакцинация прошла без осложнений и жалоб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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