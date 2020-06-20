Когда начнется выпуск российской вакцины от коронавируса рассказали в НИИ Гамалеи
Выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью этого года. Об этом рассказал директор центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Речь идет о препарате, клиническое испытания которого стартовало в минувший четверг, 18 июня. Отечественную вакцину совместно разработали Министерство бороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.
«При помощи созданной НИЦ Гамалеи тест-системы на иммунитет к COVID-19 проанализировано более 4000 образцов плазмы крови», - передает пресс-служба военного ведомства слова директора центра Гамалеи
Гинцбург уточняет, что разработанная тест-система позволяет выявлять наличие в крови нейтрализующих коронавирусную инфекцию антител и проводить качественное тестирование плазмы крови уже переболевших. В свою очередь, плазма может использоваться в качестве терапевтического препарата для лечения больных с тяжелыми формами протекания блезни.
Как сообщал сайт KP.ru, добровольцы были разделены на две группы. После двухнедельной изоляции девяти добровольцам ввели один компонент вакцины, а девяти другим - второй. Вакцинация прошла без осложнений и жалоб.
ИСТОЧНИК KP.RU
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