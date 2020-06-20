Все осознавал, когда садился пьяный за руль: Адвокат доволен экспертизой Михаила Ефремова

20 Июнь 2020 2020-06-20T14:01:39+03:00

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Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии в центре Москвы, прокомментировал результаты экспертизы актера Михаила Ефремова и заявил, что доволен вменяемостью артиста.

«Ну и здорово, что он вменяемый, это радует. У нас великий актёр – вменяемый (…) Представляете, если бы великий актёр был бы сумасшедшим? Он вменяемый, очень хорошо.», - заявил защитник в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Однако, по словам адвоката, на ход дела это не окажет никакого влияния. Добровинский пояснил, что данные экспертизы могли повлиять, если бы актер оказался невменяем и его надо было бы лечить,

«А так как он здоровый мужчина, он всё осознавал, свои деяния, когда садился за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, если наркотическое там есть, алкогольное точно». – отметил он и добавил, что все должны быть ответственны за свои слова и поступки.

Напомним, в субботу, 20 июня, пришли результаты психолого-психиатрической экспертизы, согласно которой обвиняемого в смертельной аварии Ефремова признали вменяемым. ДТП с участием актера произошла на прошлой неделе, 8 июня. На данный момент артист выпушен под подписку о невыезде, но ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU