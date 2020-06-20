2020-06-20T14:01:39+03:00
Общество

Все осознавал, когда садился пьяный за руль: Адвокат доволен экспертизой Михаила Ефремова

Защита Сергея Захарова прокомментировала сообщения о вменяемости актера
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Михаил ЕфремовМихаил ЕфремовФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в аварии в центре Москвы, прокомментировал результаты экспертизы актера Михаила Ефремова и заявил, что доволен вменяемостью артиста.

«Ну и здорово, что он вменяемый, это радует. У нас великий актёр – вменяемый (…) Представляете, если бы великий актёр был бы сумасшедшим? Он вменяемый, очень хорошо.», - заявил защитник в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Однако, по словам адвоката, на ход дела это не окажет никакого влияния. Добровинский пояснил, что данные экспертизы могли повлиять, если бы актер оказался невменяем и его надо было бы лечить,

«А так как он здоровый мужчина, он всё осознавал, свои деяния, когда садился за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, если наркотическое там есть, алкогольное точно». – отметил он и добавил, что все должны быть ответственны за свои слова и поступки.

Напомним, в субботу, 20 июня, пришли результаты психолого-психиатрической экспертизы, согласно которой обвиняемого в смертельной аварии Ефремова признали вменяемым. ДТП с участием актера произошла на прошлой неделе, 8 июня. На данный момент артист выпушен под подписку о невыезде, но ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Есть антитела: Песков рассказал о самочувствии после коронавируса
Путин: эпидемия коронавируса в России отступает
Выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, сохранят еще июль и август
Путин намерен отметить госнаградами медиков, борющихся с коронавирусом
«Вы настоящие герои»: Путин поблагодарил медиков за самоотверженное исполнение своего долга
«Просто упал и все»: Коллега Олега Парастаева рассказал о его смерти
Все осознавал, когда садился пьяный за руль: Адвокат доволен экспертизой Михаила Ефремова
Когда начнется выпуск российской вакцины от коронавируса рассказали в НИИ Гамалеи
Второго обвиняемого по делу Джорджа Флойда полицейский освободили под залог
Умер Олег Парастаев, автор легендарного хита «На заре»
Экспертиза признала обвиняемого в смертельной аварии Михаила Ефремова вменяемым
Новак сообщил об экономической и инвестиционной готовности "Северного потока-2"
«Все жизни имеют значение»: Майк Пенс отказался произнести фразу «Black Lives Matter»
Эффективные для профилактики коронавируса антисептики назвали специалисты
Неизвестная подлодка всплыла вблизи территориальных вод Японии
В России выявили 7 889 новых случаев заражения коронавирусом
Полицейский в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двоих коллег
Johnson & Johnson откажется от косметики, делающей кожу светлее
На западе Германии откроют первый памятник Ленину
Самолеты и танки в Москве: началась генеральная репетиция Парада Победы