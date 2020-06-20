2020-06-20T13:51:47+03:00
Звезды

«Просто упал и все»: Коллега Олега Парастаева рассказал о его смерти

Автор хита «На заре» умер на 61-м году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Просто упал и все»: Коллега Олега Парастаева рассказал о его смерти«Просто упал и все»: Коллега Олега Парастаева рассказал о его смертиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Солист «Альянса» Игорь Журавлев подтвердил сообщения о смерти известного музыканта и композитора Олега Парастаева.

Журавлев заявил, что не знает причин смерти своего его 61-летннго коллеги. Однако, по его словам, Парастаев умер мгновенно.

«Пока вскрытия не было, точно диагноз вам не скажу, но умер в одну секунду. Упал просто и все. В пять утра. Мы думаем, что сердце», — передает 5-tv.ru заявление музыканта.

Как писал сайт kp.ru, Олег Парастаев умер утром в субботу, 20 июня, на 61-м году жизни. В сообщении о его смерти отмечалось, что дата и время панихиды будут сообщены позднее для всех желающий попрощаться.

Олег Парастаев – музыкант и композитор, известный сотрудничеством с творческим коллективом «Альянс», где играл на клавишных и вместе с которым стал лауреатом первого «Фестиваля надежд». Будучи частью этой группы, он написал легендарный хит «На заре». Уйдя из группы, артист не покинул сцену, а в 2018-м году организовал собственный ютьюб-канал, назвав его «На заре». Еще спустя год опубликовал клип на песню, снятый еще в 1987 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Есть антитела: Песков рассказал о самочувствии после коронавируса
Путин: эпидемия коронавируса в России отступает
Выплаты медикам, борющимся с коронавирусом, сохранят еще июль и август
Путин намерен отметить госнаградами медиков, борющихся с коронавирусом
«Вы настоящие герои»: Путин поблагодарил медиков за самоотверженное исполнение своего долга
«Просто упал и все»: Коллега Олега Парастаева рассказал о его смерти
Все осознавал, когда садился пьяный за руль: Адвокат доволен экспертизой Михаила Ефремова
Когда начнется выпуск российской вакцины от коронавируса рассказали в НИИ Гамалеи
Второго обвиняемого по делу Джорджа Флойда полицейский освободили под залог
Умер Олег Парастаев, автор легендарного хита «На заре»
Экспертиза признала обвиняемого в смертельной аварии Михаила Ефремова вменяемым
Новак сообщил об экономической и инвестиционной готовности "Северного потока-2"
«Все жизни имеют значение»: Майк Пенс отказался произнести фразу «Black Lives Matter»
Эффективные для профилактики коронавируса антисептики назвали специалисты
Неизвестная подлодка всплыла вблизи территориальных вод Японии
В России выявили 7 889 новых случаев заражения коронавирусом
Полицейский в Воркуте задержан по подозрению в убийстве двоих коллег
Johnson & Johnson откажется от косметики, делающей кожу светлее
На западе Германии откроют первый памятник Ленину
Самолеты и танки в Москве: началась генеральная репетиция Парада Победы