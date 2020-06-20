«Просто упал и все»: Коллега Олега Парастаева рассказал о его смерти

20 Июнь 2020 2020-06-20T13:51:47+03:00

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Солист «Альянса» Игорь Журавлев подтвердил сообщения о смерти известного музыканта и композитора Олега Парастаева.

Журавлев заявил, что не знает причин смерти своего его 61-летннго коллеги. Однако, по его словам, Парастаев умер мгновенно.

«Пока вскрытия не было, точно диагноз вам не скажу, но умер в одну секунду. Упал просто и все. В пять утра. Мы думаем, что сердце», — передает 5-tv.ru заявление музыканта.

Как писал сайт kp.ru, Олег Парастаев умер утром в субботу, 20 июня, на 61-м году жизни. В сообщении о его смерти отмечалось, что дата и время панихиды будут сообщены позднее для всех желающий попрощаться.

Олег Парастаев – музыкант и композитор, известный сотрудничеством с творческим коллективом «Альянс», где играл на клавишных и вместе с которым стал лауреатом первого «Фестиваля надежд». Будучи частью этой группы, он написал легендарный хит «На заре». Уйдя из группы, артист не покинул сцену, а в 2018-м году организовал собственный ютьюб-канал, назвав его «На заре». Еще спустя год опубликовал клип на песню, снятый еще в 1987 году.

ИСТОЧНИК KP.RU