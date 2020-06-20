2020-06-20T14:54:42+03:00
Общество

Путин намерен отметить госнаградами медиков, борющихся с коронавирусом

Российский лидер поблагодарил медработников за самоотверженное исполнения своего профессионального долга
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин намерен отметить государственными наградам, Орденом Пирогова и медалью Луки Крымского, тех медиков и ученых, которые сделали свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа.

«В самое ближайшее время этими высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, учёные, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал», - заявил глава государства на встрече с медработниками в преддверии их профессионального праздника.

Орден Пирогова и медаль Луки Крымского накануне, 19 июня, учредил российский лидер. Согласно постановлению медалью Луки Крымского будут награждать врачей, медицинский персонал средней и младшей, а также других работников сферы здравоохранения за заслуги в области охраны здоровья и организации оказания медицинской помощи. Кроме того знак отличия полагается за разработку и изготовление инновационных лекарственных препаратов, а также самоотверженность и профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях.

Орденом Пирогова будут награждать граждан, которые проявили самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни, а также за высокоэффективную организацию работы по диагностике, профилактике и лечению особо опасных заболеваний.

Как писал сайт kp.ru, в ходе встречи российский лидер поблагодарил медиков за самоотверженное исполнение своего долга, и сообщил о необходимости сохранить им дополнительные выплаты в течение июля и августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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