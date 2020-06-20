Путин: эпидемия коронавируса в России отступает

20 Июнь 2020 2020-06-20T15:08:11+03:00

Российский лидер выразил надежду, что в самое ближайшее время в стране появится вакцина от коронавирусной инфекции

Изменить размер текста: A A

Эпидемия коронавирусной инфекции в России отступает. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с медицинскими работниками, и подчеркнул, что такой успех в борьбе с инфекцией стал возможен только благодаря стараниям медиков.

«Подчеркну, благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается», - заявил президент России.

Глава государства отметил самоотверженность врачей и заявил, что они свели до минимума потери от коронавируса в нашей. «Болезнь не пощадила и врачей, вы настоящие герои», - заявил российский лидер

Президент России выразил надежду, что в самое ближайшее время в стране появится вакцина от коронавирусной инфекции. «Российские лекарства - лучшие в мире», - отметил глава государства.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер поблагодарил медиков за самоотверженное исполнение своего долга, и сообщил о намерении в самое ближайшее время вручить ордена Пирогова и медали Луки Крымского врачам и ученым, которые боролись с коронавирусной инфекцией

ИСТОЧНИК KP.RU