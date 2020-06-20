20 Июнь 2020 2020-06-20T15:12:59+03:00

Минобороны рассказало о состоянии добровольцев после введения вакцины от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Добровольцы, которым недавно ввели вакцину от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо. Во время испытаний специалисты не выявили нежелательных реакций после прививок, рассказали журналистам представители российского министерства обороны.

- После введения вакцины от коронавируса все принимающие участие в испытаниях добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено. Сейчас за состоянием испытуемых наблюдают медики из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, —сообщил анестезиолог-реаниматолог Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Олег Чихляев.

По словам специалиста, после всесторонних исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, вакцины введут оставшимся добровольцам.

В настоящее время, как отметили в военном ведомстве, с испытуемыми каждый день проводится широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований. Сегодня, 20 июня, пройдет очередной этап сдачи анализов для исследования наличия иммунного ответа после введения прививок.

- В ходе самоизоляции после вакцинирования добровольцам предоставляют четырехразовое питание, оптимальное по калорийности и сбалансированное по содержанию жиров, белков и углеводов, - добавил Чихляев.

Напомним, что вакцина была введена первым 18 добровольцам 18 июня. Испытания проводит совместно Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Ученые центра сообщили ранее, что выпуск российской вакцины от коронавирусной инфекции может начаться уже осенью этого года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786028" frameborder="0"></iframe> Медосмотр добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВОЗ готовит к выпуску три вакцины от COVID-19

К концу года будет произведено несколько сотен миллионов доз. Их предлагают отдать людям из группы риска (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU