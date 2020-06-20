2020-06-20T15:29:16+03:00
Политика

Названо оптимальное направление для удара США по России

Военный эксперт заявил, что Штаты более 70 лет готовят нанесение ударов с воздуха
Ксения АНУФРИЕВА
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Названо оптимальное направление для удара США по РоссииНазвано оптимальное направление для удара США по РоссииФото: Олег ЗОЛОТО
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Самое короткое расстояние между Соединенными Штатами и РФ пролегает над Северным полюсом – именно через эту территорию Штаты более 70 лет прорабатывают нанесение ударов по нашему государству. Об этом в интервью изданию «Известия» рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин, комментируя участившиеся полеты американской стратегической авиации в Арктике.

Специалисты подчеркнул, что кратчайший маршрут с американской территории до российских стратегических, политических и экономических районов проходит через Арктику.

- Учитывая плотность советских ПВО и стран Варшавского договора, пробиться из Европы на Урал бомбардировщики США не могли, - сообщил Владислав Шурыгин.

Он напомнил, что Штатам пришлось перейти на крылатые ракеты после того, как СССР перекрыл направление через Арктику системами противовоздушной обороны. И для этого американцам необходимо выпустить их со стратегических бомбардировщиков до попадания в зону действия противовоздушной обороны России. По словам Шурыгина, такой элемент отрабатывается и в настоящее время.

Военный эксперт сообщил, что стратегической авиации Российской Федерации, в свою очередь, есть, чем адекватно ответить на угрозу со стороны США. Во время полетов в северных широтах российские летчики отрабатывают такие ответные действия.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, 22-23 июня этого года специальный представитель американского главы по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли проведет переговоры с заместителем главы российского МИД Сергеем Рябковым. Политики обсудят контроль над вооружениями двух государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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