2020-06-20T15:36:52+03:00
В мире

В Китае рассказали, когда пустят ВОЗ в лаборатории Уханя

Депутат парламента КНР дал эксклюзивное интервью kp.ru
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В беседе с «КП» депутат парламента КНР от Китайской партии стремления к справедливости, господин Вань Ган, объяснил, почему Китай сотрудничает сейчас со Всемирной организацией здравоохранения не в полном объёмеВ беседе с «КП» депутат парламента КНР от Китайской партии стремления к справедливости, господин Вань Ган, объяснил, почему Китай сотрудничает сейчас со Всемирной организацией здравоохранения не в полном объёмеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В беседе с «КП» депутат парламента КНР от Китайской партии стремления к справедливости, господин Вань Ган, объяснил, почему Китай сотрудничает сейчас со Всемирной организацией здравоохранения не в полном объёме (на что ранее жаловались сами представители ВОЗ):

США заблокировали своё финансирование ВОЗ и буквально шантажируют Организацию, угрожая разорвать все связи. Мы опасаемся, что это давление будет препятствовать справедливому расследованию. Как только мы убедимся, что ВОЗ продолжит вести свою деятельность вне политики, а также продолжит защищать здоровье людей по всему миру, — Китай, вероятно, разрешит представителям ВОЗ посетить лаборатории в Ухане, — подчеркнул собеседник «КП».

Полную версию интервью с китайским политиком читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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