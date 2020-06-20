В Китае рассказали, когда пустят ВОЗ в лаборатории Уханя
В беседе с «КП» депутат парламента КНР от Китайской партии стремления к справедливости, господин Вань Ган, объяснил, почему Китай сотрудничает сейчас со Всемирной организацией здравоохранения не в полном объёме (на что ранее жаловались сами представители ВОЗ):
— США заблокировали своё финансирование ВОЗ и буквально шантажируют Организацию, угрожая разорвать все связи. Мы опасаемся, что это давление будет препятствовать справедливому расследованию. Как только мы убедимся, что ВОЗ продолжит вести свою деятельность вне политики, а также продолжит защищать здоровье людей по всему миру, — Китай, вероятно, разрешит представителям ВОЗ посетить лаборатории в Ухане, — подчеркнул собеседник «КП».
Полную версию интервью с китайским политиком читайте на сайте kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU