Депутат парламента КНР ответил на вопрос об искусственности коронавируса
В беседе с «КП» депутат парламента КНР от Китайской партии стремления к справедливости, господин Вань Ган, дал оценку слухам об искусственном происхождении коронавируса (о чём за последние полгода говорили ряд политиков в США и Китае):
— Нужно учитывать тот факт, что президент Дональд Трамп, равно как и мы — депутаты Китайской партии стремления к справедливости — не обладаем нужными компетенциями, чтобы уверенно указывать на неприродное происхождение вируса. Обвинить страну, город, лабораторию в изготовлении вируса — легко. Сложнее провести независимое расследование, притом сразу с участием нескольких экспертных групп, — подчеркнул собеседник «КП».
При этом, как полагает Вань Ган, отдельные американские политики спекулируют «китайской картой» (включая загадки коронавируса) в пропагандистских целях на выборах-2020.
Полную версию интервью с китайским политиком читайте на сайте kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU
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