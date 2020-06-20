2020-06-20T15:38:48+03:00
В мире

Депутат парламента КНР ответил на вопрос об искусственности коронавируса

Об этом господин Вань Ган рассказал в эксклюзивном интервью kp.ru
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В беседе с «КП» депутат парламента КНР от Китайской партии стремления к справедливости, господин Вань Ган, дал оценку слухам об искусственном происхождении коронавирусаВ беседе с «КП» депутат парламента КНР от Китайской партии стремления к справедливости, господин Вань Ган, дал оценку слухам об искусственном происхождении коронавирусаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В беседе с «КП» депутат парламента КНР от Китайской партии стремления к справедливости, господин Вань Ган, дал оценку слухам об искусственном происхождении коронавируса (о чём за последние полгода говорили ряд политиков в США и Китае):

— Нужно учитывать тот факт, что президент Дональд Трамп, равно как и мы — депутаты Китайской партии стремления к справедливости — не обладаем нужными компетенциями, чтобы уверенно указывать на неприродное происхождение вируса. Обвинить страну, город, лабораторию в изготовлении вируса — легко. Сложнее провести независимое расследование, притом сразу с участием нескольких экспертных групп, — подчеркнул собеседник «КП».

При этом, как полагает Вань Ган, отдельные американские политики спекулируют «китайской картой» (включая загадки коронавируса) в пропагандистских целях на выборах-2020.

Полную версию интервью с китайским политиком читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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