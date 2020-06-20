2020-06-20T15:46:35+03:00
Общество

Видео допроса матери, замуровавшей сына в подвале в Астрахани, показал СК

12-летнего ребенка убили и замуровали в бетон в доме брата [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Видео допроса матери, замуровавшей сына в подвале в Астрахани, показал СК. Фото: кадр из видео Следственного комитетаВидео допроса матери, замуровавшей сына в подвале в Астрахани, показал СК. Фото: кадр из видео Следственного комитета
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Следственный комитет по Астраханской области продолжается расследование уголовного дела после исчезновения 12-летнего ребенка. Недавно пропавшего мертвого мальчика нашли замурованным в бетон. По подозрению в убийстве ребенка правоохранители задержали его мать, сообщили в ведомстве 20 июня.

В марте этого года семейная пара обратилась в полицию с заявлением о пропаже их сына, который ушел из дома в школу 4 марта и не вернулся домой. 19 июня сотрудники регионального следственного комитета обнаружили залитое бетоном тело ребенка под полом дома, который принадлежит его старшему брату.

Следователи предполагают, что мальчик ушел из дома 4 марта, как и говорили его родители, однако вернулся под утро следующего дня домой. Как сообщает источник сайта astrakhan.kp.ru, в ходе конфликта 56-летняя мать ударила своего сына гантелей, от полученной травы ребенок скончался на месте.

- Семья убитого ребенка, вероятно, пыталась запутать следствие, доводя информацию о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Также они с точностью опознавали его на камерах видеонаблюдения в различных частях города, пытаясь придать видимость тому, что он еще жив, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи задержали мать убитого мальчика и решают вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

В Астрахани по подозрению в убийстве 12-летнего мальчика задержана его мать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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