2020-06-20T16:17:20+03:00
Спорт

Матч Арсенал - Спартак: прямая трансляция поединка начнется в 16:30 по московскому времени

Поединок 23 тура чемпионата России состоится в Туле в условиях после коронавируса
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер "Спартака" Тедеско не сможет руководить командой на игре.Главный тренер "Спартака" Тедеско не сможет руководить командой на игре.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 20 июня, в Туле пройдет матч 23 тура чемпионата России по футболу. "Спартак" будет гостить у тульского "Арсенала". Встреча пройдет на стадионе "Арсенал" и начнется в 16:30 по московскому времени. Сайт KP.RU проведет трансляцию поединка.

Были оглашены стартовые составы команд, которые сегодня сыграют в Туле.

Арсенал: Шамов, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачёв, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Ковалёв, Луценко.

Спартак: Максименко, Джикия, Рассказов, Маслов, Жиго, Айртон Лукас, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Ларссон.

Прямая видеотрансляция поединка пройдет на телеканале "Матч ТВ". Отметим, что на данный момент тульский "Арсенал" идет на 7 месте в турнирной таблице РПЛ с 28 очками. И за счет победы в первом круге он обходит "Спартак", который при том же количестве баллов занимает 8 место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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