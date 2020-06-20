В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ливня
Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до вечера субботы, 20 июня, из-за сильного ливня. Об этом сообщает на официальном сайте учреждения.
Днем в субботу, 20 июня, на российскую столице обрушились сильные дожди. Интенсивность осадков и грозы различается в зависимость от района города: больше всего досталось югу Москвы, где выходные встретили местных жителей ливнем с градом.
По сообщению Гидрометцентра в ближайшие часы до 22:00 по местному времени в Москве ожидается сильный ливневый дождь, гроза, град и порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Как ранее писал сайт kp.ru, значительно затопило часть Варшавского шоссе неподалеку от станции метро Южная. Судя по информации дорожных сервисов, образовался затор протяженностью 3,5 км с севера на юг.
ИСТОЧНИК KP.RU