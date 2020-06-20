Диетолог рассказала, чем опасен отказ от обеда на работе

20 Июнь 2020 2020-06-20T16:42:06+03:00

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Выполнение рабочих обязанностей, суматоха в офисе и постоянные неотложные дела на работе зачастую не позволяют людям найти время на элементарный обед. В эфире Радио «Комсомольская правда» гастроэнтеролог, диетолог и кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала жителям страны, чем опасен отказ от обеда на работе и почему так важно соблюдать режим питания.

- Важен не только дневной прием пищи, важен сам режим. Человеческий организм является биологической машиной, которой необходим определенный режим. Тогда вы никогда не будете вспоминать, что у вас есть организм, он будет существовать сам по себе. Если вы вынуждены отказаться от какого-то приема пищи – неважно, утром, днем или вечером, - то питательные вещества в организм не поступят. Надо понимать, что ни одна машина не поедет без топлива, - объяснила диетолог.

Эксперт подчеркнула, что какое-то время организм сможет использовать свои внутренние резервы, если не получит положенные ему прием пищи. Однако после этого он начнет требовать куда большие затраты на прием пищи.

- Здесь уже начнут наступать другие моменты, кроме психологических, в плане избыточного потребления пищи, потому что голод свое возьмет, и человек уже не будет контролировать объем съеденной пищи. Недостаток пищи организм воспринимает как войну. Соответственно, все вещества, которые он мог бы потратить на восполнение энергии, он будет вынужден потрать на то, что сложить это в кладовочки, и избыточный весь здесь тоже может быть, - рассказала Ирина Бережная.

Гастроэнтеролог отметила еще одно последствие для организма после отказа от какого-либо приема пищи – нарушение сна. Любое нарушение биологического ритма приводит к нарушению и всех остальных механизмов.

ИСТОЧНИК KP.RU